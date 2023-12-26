Общество 26 декабря 2023, 18:57 Подполковник Иванников: воры могут отслеживать перемещения россиян в социальных сетях

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Во время новогодних каникул учащаются случаи квартирных краж. Зачастую россияне сами публикуют сведения о своем отсутствии, рассказал подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Москвой 24».

По его словам, раньше злоумышленники использовали различные уловки, чтобы понять, что хозяин уехал. Теперь же им достаточно воспользоваться интернетом, где многие размещают фотографии с отдыха.

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«Социальные сети — главный враг личной безопасности», — отметил эксперт.

Он пояснил, что таким образом воры отслеживают перемещения потенциальных жертв.