Общество 19 апреля 2023, 09:51 Подполье в Херсоне назвало свою новую цель в рядах ВСУ Активист подполья в Херсоне: командир ВСУ с позывным Дикий — следующая цель в Херсоне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пророссийская подпольная организация «Русский Херсон» заявила, что ее новой целью стал командир подразделения ВСУ с позывным Дикий. Участники группы уже смогли его выследить, определить маршруты передвижения и место жительства. Об этом сообщил подпольщик из Херсона на видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РИА «Новости».

Он рассказал, что подполье уже провело несколько успешных операций. В частности, они передали российским военнослужащим координаты позиций ВСУ. В результате ВС России уничтожили украинских бойцов и их технику. Теперь «Русский Херсон» собирается не только передавать данные российским силам.

Реклама

«Для начала мы выследили одного из нацистских командиров с позывным Дикий. Знаем, где он обитает, на чем и куда обычно ездит. Он наша следующая цель», — сказал подпольщик.

По его словам, если Дикий попробует замаскироваться, то все равно попадет в поле зрения организации. Подпольщик обещал, что даже если этот человек уедет из Херсона», то «привет передадут кому-нибудь из его окружения». О создании подпольной организации «Русский Херсон» стало известно в начале апреля.