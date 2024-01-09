09 января 2024, 17:52
Подписку Telegram Premium оформили пять миллионов человек
Дуров заявил, что подписку Telegram Premium оформили 5 млн пользователей
Число подписчиков Telegram Premium достигло пяти миллионов. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.
«На Telegram Premium сейчас подписано пять миллионов пользователей», — написал он.
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Приток миллиона Premium-аккаунтов произошел всего за месяц. Ранее Дуров называл Telegram Premium самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров.
Ранее в Telegram появилась возможность публиковать Stories в каналах. Но чтобы не засорять ленты пользователей историями «без разумных ограничений», разработчики создали систему Boost. С ее помощью люди сами предоставляют любимым каналам возможность публиковать истории.
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