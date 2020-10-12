В потребкорзину хотят включить гель для душа и подписку на сериалы

Со следующего года Росстат может включить в потребительскую корзину товары, ставшие популярными в период пандемии, — подписку на цифровые сервисы, а также гель для душа, антисептик для рук и средство для дезинфекции поверхностей. Об этом сообщил глава ведомства Павел Малков.

Потребительская корзина включает в себя товары и услуги, цены на которые отслеживает Росстат. С ее помощью рассчитывается индекс потребительских цен и инфляция. Ведомство собирает данные по 520 видам товаров и услуг. Состав потребительской корзины регулярно актуализируют.

«Мы пересматриваем набор раз в год. Например, сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов», — сказал «Известиям» Малков.

Он уточнил, что под цифровыми сервисами понимаются тематические пакеты телеканалов и медиасервисы. Всего Росстат планирует включить в потребкорзину около 30 новых товаров. Среди самых необычных новинок — стоимость проживания в хостеле. Возможно, это связано в ростом внутреннего туризма из-за закрытых границ.