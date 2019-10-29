Подписка в Fallout 76 привела к гражданской войне пользователей

Одной из первых ошибок компании Bethesda стало то, что она не заняла домен falloutfirst.com. Владелец сайта теперь троллит саму компанию, а также тех, кто раскошелился на подписку.

В частности, там говорится, что Bethesda не сделала ничего для улучшения Fallout 76, основываясь на отзывах игроков. Но теперь заплатившие и их друзья смогут создавать закрытые миры.

Однако сами закрытые миры для пользователей оказались не совсем тем, что компания обещала изначально. В частности, игроки заявили, что при прохождении закрытых локаций они постоянно натыкались на мертвых животных и собранные трофеи. Складывалось ощущение, что Bethesda просто использовала старые серверы, при этом не забыв взять круглую сумму за подписку.

Кроме того, миры оказались не очень закрытыми. Так, кроме владельца и приглашенных им друзей там появлялись и совершенно незнакомые игроки. Даже главное достоинство подписки компания не смогла сделать нормальным. Игрокам с подпиской обещали предоставить бездонный ящик для ресурсов, но все помещенные туда предметы просто пропадали. Сама компания заявила, что баги коснулись только некоторых игроков и она делает все возможное, чтобы ликвидировать недостатки.

В минувшие выходные скандал вокруг платной подписки перерос в гражданскую войну. Обычные игроки устроили настоящую охоту на обладателей уникальных предметов. Однако просто сдаваться подписчики Fallout 1st не собираются. Они уже объединяются для того, чтобы давать отпор. В итоге в игре сложилась по-настоящему военная ситуация, профит от которой пока получила только Bethesda, собравшая деньги за подписку.