Адвокат объяснил ценность Instagram-аккаунта, который супруги делят при разводе

«Прошло предварительное заседание. Разбираться по существу будем уже в следующем году. Этим занимается один из районных московских судов. <…> Это не бизнес-аккаунт — [он про] активный образ жизни, спорт, путешествия. Подписчиков там больше миллиона. Это такой тусовочно-молодежный аккаунт», — объяснил эксперт.

Как отметил юрист, пара ведет активную деятельность в соцсетях.

«Наша позиция такая: аккаунт, безусловно, имеет ценность. Он приносит деньги. Является цифровым активом, в который люди вложили творчество, время, инвестиции. <...> Нам нужно договариваться. Либо суд. Он для того и создан, чтобы справедливо эту ситуацию разделить», — пояснил адвокат.

Сергей Егоров также добавил, что эта ситуация должна каким-то образом измениться формально. Ведь супруги по каким-то причинам не хотят вместе вести страницу. Однако сложность в том, что российскому закону еще неизвестно, что такое аккаунт в соцсетях. Поэтому сейчас рассматривается либо совместно ведение аккаунта и деление заработка пополам, либо переоформление аккаунта на кого-то одного с выплатой компенсации. По предварительным данным, пара ежемесячно получала 300 тысяч рублей за рекламу.

«Вряд ли кто-то из них по отдельности сможет достичь чего-то сравнимого», — заключил Егоров.

По словам юриста, успех этого профиля как раз и состоит в совместной работе супругов, именно это их и выделяет на фоне тысяч аккаунтов.