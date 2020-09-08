Подписанную на паблики про «Колумбайн» школьницу выпустили из психдиспансера

Школьницу, запертую в психдиспансере из-за подписки на паблик в соцсети, отпустили домой. Теперь адвокаты подадут апелляцию на решение суда о госпитализации и психологической реабилитации ребенка.

«Это были непростые две недели. Мы уже подробно рассказывали, как ФСБ, руководство диспансера и местные чиновники оправдывали свои неправомерные действия», — написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката семьи девочки Владимира Васина. Он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.

Чиков также поблагодарил СМИ за объективное освещение этого дела и рассказал, что 14-летнюю Алену Прокудину скоро вернут в школу.

Силовики обыскали дом школьницы 24 августа. По данным спецслужб, ребенок подписан на группы во «ВКонтакте», посвященные массовому убийству. После обыска девочку отвезли на обследование в психдиспансер. Однако, когда родители хотели забрать ребенка, им запретили это делать. Суд оставил подростка в психдиспансере на неопределенный срок.

Кроме Алены Прокудиной, на принудительное обследование отправили еще восьмерых подростков, которые состояли в той же группе.