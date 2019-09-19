Подписанного на ЛГБТ-паблик уральского студента не отчислят

Студент из Екатеринбурга подписался во «ВКонтакте» на ЛГБТ-паблик и оказался на грани отчисления. Выяснилось, что руководство вуза следит за страницами учащихся в соцсетях, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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«У нас не только сейчас — мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов!» — сказал «360» ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин.

По его словам, со студентом повели беседу и сообщили, что вуз не намерен вмешиваться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету.

Силин отметил, что сейчас молодой человек продолжает свое обучение в университете. Силин пояснил «360», что сверстники студента попросили проверить его личную страницу в Сети, что и сделало руководство вуза. Во время проверки действительно нашли ссылку на ЛГБТ-группу, а это является пропагандой, считает УрГЭУ.

Необходимость мониторинга соцсетей студентов ректор объяснил тем, что вуз таким образом старается предупредить среди учащихся возможную пропаганду насилия, ненависти или суицидов.

Как писало издание ЕАН, о сложившейся ситуации рассказал сам молодой человек. Он заявил, что из-за подписки на сообщество ему может грозить отчисление из университета.