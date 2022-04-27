Подозреваемый в реабилитации нацизма экс-участник «Что? Где? Когда?» Аскеров давно покинул Россию

Следователи завели уголовное дело о реабилитации нацизма против бывшего участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Сейчас журналист находится за пределами России, сообщила глава пресс-службы телекомпании «Игра-ТВ».

По словам собеседницы РИА «Новости», Аскеров больше не участвует в игре «Что? Где? Когда?» и давно покинул страну.

Ранее агентству сообщили в Следственном комитете, что против Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Следователи выяснили, что в начале апреля журналист опубликовал в соцсети ложную информацию, которая оскорбляет и порочит память великого российского полководца Георгия Жукова.

«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в СК, за подобными действиями последует установленная законом уголовная ответственность.