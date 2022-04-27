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    27 апреля 2022, 23:39

    Подозреваемый в реабилитации нацизма экс-участник «Что? Где? Когда?» Аскеров давно покинул Россию

    Подозреваемый в реабилитации нацизма Аскеров больше не участвует в «Что? Где? Когда?»

    Дарья Бунякова

    Следователи завели уголовное дело о реабилитации нацизма против бывшего участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Сейчас журналист находится за пределами России, сообщила глава пресс-службы телекомпании «Игра-ТВ».

    По словам собеседницы РИА «Новости», Аскеров больше не участвует в игре «Что? Где? Когда?» и давно покинул страну.

    Ранее агентству сообщили в Следственном комитете, что против Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Следователи выяснили, что в начале апреля журналист опубликовал в соцсети ложную информацию, которая оскорбляет и порочит память великого российского полководца Георгия Жукова.

    «Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц», — заявили в ведомстве.

    Как подчеркнули в СК, за подобными действиями последует установленная законом уголовная ответственность.