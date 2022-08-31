Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко рассказали про безуспешные попытки выйти с ним на связь. Привязанный к его личному номеру телефона Telegram-аккаунт не активен с 5 июля.

«Он не отвечает. Я ему сколько раз звонила. Сколько звоним — он не отвечает. Может, что-то с телефоном у него, я не знаю. <…> Мы не знаем, собираются ли они (с матерью) возвращаться», — рассказала в комментарии РИА «Новости» бабушка Цыганенко.

Она добавила, что написала внуку, но он не отреагировал. Женщина хотела с ним поговорить, однако мужчина не выходит на связь.

Тетя Цыганенко рассказала то же самое.

ФСБ ранее выяснила, что вместе с Натальей Вовк нападение на российскую журналистку Дарью Дугину готовил 44-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Мужчина прибыл в Россию из Эстонии. Соседям Цыганенко казался веселым и беззаботным. Однако следователи уверены — он помогал убийце найти поддельные номера для машины и собрать бомбу, в итоге взорвавшуюся во внедорожнике Дугиной.