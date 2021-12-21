Подозреваемый в поджоге томской «Ленты» рассказал, что его «пытают голоса в голове»

Житель Томска Александр, подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента», рассказал «360», что «слышит голоса в голове» и что они его «пытают». Он отметил, что сообщения прессы об «усталости от работы» не совсем правда.

«Меня пытают. Не менты пытают, а кто-то другой. В голове моей разговаривают», — рассказал Александр «360».

По данным Telegram-канала Shot, молодой человек устроился работать в гипермаркет две недели назад. По его словам, причиной поступка стало то, что он «задолбался». Он облил растворителем «Уайт Спирит» ящик с пиротехникой, поджег и покинул здание.

В результате пожара сгорело пять тысяч квадратных метров торговой площади, 3,5 тысячи квадратных метров кровли обрушилось. Подозреваемый в поджоге был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области, ранее мужчина 1988 года рождения уже привлекался к уголовной ответственности. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавших при пожаре нет, всех посетителей и сотрудников экстренно вывели из помещения.

На ближайшую парковку пригнали автобус, чтобы эвакуированные сотрудники торгового центра и покупатели могли согреться.

«В Томске участковыми полиции установлен подозреваемый в поджоге гипермаркета. 21 декабря в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о возгорании здания гипермаркета. В ходе работы по поступившему сообщению полицейскими опрошены очевидцы произошедшего, проведены мероприятия по горячим следам. В результате личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Telegram-канал Shot следом сообщил, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он слышит голоса уже много лет. Последние два года он не появлялся на обследованиях и перестал ходить в больницу.