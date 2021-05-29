Подозреваемые в изготовлении детского порно жители Омской области напали на журналистов

Сотрудники СК начали проверять информацию о нападении на съемочную группу НТВ в Омской области. По данным телеканала, они готовили сюжет о сельском депутате и его жене, которую обвинили в изготовлении детского порно.

«По информации, опубликованной в СМИ, о нападении на съемочную группу НТВ организована проверка», — приводит РИА «Новости» слова представителя СУ СК России по региону.

Накануне сайт НТВ сообщил, что родственники депутата от КПРФ Покровского сельского поселения Алексея Анищенко и его жены Ольги, обвиняемой в съемках порно с детьми, напали на съемочную группу телеканала в Омской области.

«По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети», — сообщили ранее в СК. Журналисты приехали в регион, чтобы разобраться с этой историей.

Ольга Анищенко подтвердила, что снимала порнографические видео со школьницей, но, по ее словам, все происходило по обоюдному согласию.