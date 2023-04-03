Общество 03 апреля 2023, 16:38 Подозреваемую в убийстве Татарского доставили в Следственное управление Петербурга «Звезда»: Дарью Трепову доставили в здание Следственного управления Санкт-Петербурга

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Подозреваемую в убийстве военного журналиста Владлена Татарского Дарью Трепову доставили в здание Следственного управления Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Звезда».

Трепову вывели из машины. Затем силовики завели ее в здание городского Следственного управления.

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Правоохранительные органы задержали Трепову 3 апреля на съемной квартире. В операции участвовали более 100 силовиков. Сначала они следили за Треповой, затем задержали. Позже кинологи с собаками приехали в квартиру подозреваемой, они исследовали жилье на предмет наличия взрывчатых веществ.

Супруг Треповой Дмитрий Рылов находится давно за границей. Он опроверг свое соучастие в подготовке теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб Татарский. Подозреваемая в убийстве военкора посещала мероприятие с ним в Москве, сообщили «Известия».