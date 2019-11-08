Подозреваемого во взрыве А321 над Синаем нашли в Дании

Гражданин Дании Базил Хассан может быть причастен к крушению самолета А321 «Когалымавиа» в небе над Синаем в 2015 году. Датские СМИ называют Хассана самым главным террористом страны.

Как стало известно «Датскому радио», признанный в Австралии виновным в попытке взрыва самолета Etihad Халед Хаят рассказал, что к крушению А321 причастны его брат Терек и гражданин Дании Базил Хассан, они якобы помогли спланировать атаку. Терек Хаят приговорен в Ираке к смертной казни.

Боль на сердце: в Петербурге вспомнили жертв катастрофы над Синаем Подробнее

Базила Хассана обвиняли в покушении на убийство датского писателя Ларса Хедегаарда. В 2014 году его задержали в Турции, но потом обменяли на пленников террористической организации «Исламское государство»*. Предполагается, что после освобождения он мог примкнуть к группировке.

«Три года мир без ваших улыбок». Родные жертв рассказали о жизни после катастрофы над Синаем Подробнее

Крушение самолета А321 «Когалымавиа» произошло 31 октября 2015 года, когда он выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Ответственность за взрыв на борту самолета взяли на себя террористы, связанные с «Исламским государством»*.

Халеда Хаята задержали после попытки взорвать самолет, который должен был вылететь из Сиднея в Абу-Даби. Мужчину остановили, поскольку его сумка со взрывчаткой не прошла ограничение по весу.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.