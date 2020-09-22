Подозреваемого во взятке саратовского министра дорожного хозяйства не стали арестовывать

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева. Его подозревают в получении взятки. Однако суд не стал арестовывать министра.

Волжский районный суд Саратова вместо ареста решил запретить Алексею Зайцеву ряд действий. Полгода министру нельзя пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по данному уголовному делу. Также подозреваемый должен своевременно являться в суд по требованию, сообщает сайт областного СК.

Следствие считает, что Зайцев в период с 2011 по 2020 год получил взятку в размере трех миллионов рублей. Также в ведомстве уточнили, что подозреваемый с 22 сентября временно отстранен от должности. Расследование дела продолжается.

Несколько дней назад стало известно об аресте подозреваемого в коррупции экс-министра лесного хозяйства в Красноярске Дмитрия Маслодудова. Он будет находиться под стражей до 17 ноября. По версии следствия, брат чиновника получил от учредителей компании более семи миллионов рублей, из которых четыре он передал самому Маслодудову.