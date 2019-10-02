Подозреваемого в убийстве жены в Челябинской области выпустили на свободу

По данным информагентства, 26-летняя мать троих детей скончалась после сильных побоев. На ее шее обнаружили синяки, а во рту была кровь. Соседи слышали, как женщина ругалась с мужем и кричала о помощи. Сестра погибшей утверждала, что мужчина избивал супругу, но она терпела и не обращалась к полицейским. Вскрытие показало, что причиной смерти стал сердечный приступ.

«Я позвонил следователю, спросил, почему его выпустили, но он ответил, что уголовного дела нет, поэтому формально оснований держать его за решеткой нет», — рассказал отец погибшей.