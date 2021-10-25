Подозреваемого в убийстве женщины намерены арестовать в Орске

В Ленинском районном суде Орска 25 октября будут рассматривать ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 42-летнего мужчины, который подозревается в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Расчлененное тело 39-летней женщины без головы было обнаружено под окнами дома на улице Станиславского. Вечером того же дня после изучения запись с камер видеонаблюдения правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он объяснил произошедшее ссорой с женщиной. А расчленил тело с целью избавиться от трупа.