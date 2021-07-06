Подозреваемого в убийстве вдовы банкира Пузикова отправили в СИЗО

Подозреваемого в убийстве вдовы банкира Дмитрия Пузикова Екатерины Сокирской заключили под стражу. Постановление об аресте вынес суд в Самаре.

Об избрании меры пресечения Алексею Ряскову сообщил телеканал РЕН ТВ. Он был задержан в минувшее воскресенье.

Труп Сокирской с травмой головы был найден 3 июля в ее квартире на Садовой улице в Самаре. Адвокат Андрей Соколов, который был знаком с погибшей, рассказал, что незадолго до ее смерти Рясков распространил в соцсети информацию, что якобы помог Сокирской избежать наказания по делу об убийстве ее мужа, заплатив взятку.

Банкир Дмитрий Пузиков был отравлен девять лет назад. В 2015 году Сокирскую признали виновной в его убийстве. Она была приговорена к семи годам колонии, но позже апелляционный суд оправдал ее.

Знакомые Сокирской заявили, что после разрыва ее новых отношений с Рясковым экс-возлюбленный угрожал ей. Она даже была вынуждена уехать в Краснодар, но буквально накануне своей гибели решила вернуться в Самару. Расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, смерть вдовы банкира наступила от удара тупым предметом по голове.