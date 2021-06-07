Подозреваемого в убийстве студентки МГИМО сына дагестанского чиновника освободили в зале суда

Коллегия присяжных заседателей оправдала сына бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова по делу об убийстве студентки МГИМО весной 2018 года. Мужчину освободили прямо в зале Никулинского суда Москвы.

«Согласно вердикту присяжных заседателей, Меджидов оправдан и освобожден из-под стражи в зале суда», — сообщили «360» в пресс-службе Никулинского суда.

Адвокат Меджидова Шамиль Яндарбаев заявил, что подзащитный был оправдан в соотношении голосов пять к одному, сообщил ТАСС.

Еще один адвокат фигуранта дела, Магомед Эсендиров, уточнил, что следующее заседание суда пройдет 8 июня, начало в 10:00. На нем будут обсуждаться последствия вердикта присяжных.

Студентка МГИМО Томирис Байсафа приехала в Москву из Казахстана. В апреле 2018 года она выпала из окна четвертого этажа общежития, 3 мая того же года скончалась в московской больнице. Летом минувшего года Басманный суд арестовал Муртузали Меджидова по подозрению в убийстве девушки.