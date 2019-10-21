Подозреваемого в убийстве семи человек арестовали в Ярославской области

«Рассмотрев ходатайство и исследовав представленные материалы, суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря текущего года», — сказано в сообщении.

Трехдневный траур объявили после гибели семьи при пожаре в Ростове Подробнее

Правозащитники продолжают расследование уголовного дела, которое было возбуждено после гибели семерых людей из-за пожара в многоквартирном доме. В ходе следствия удалось установить, что возгорание произошло из-за поджога. Подозреваемый задержан — им оказался 37-летний местный житель. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

В огне погибли пятеро детей от полутора до шести лет и двое взрослых. Еще три человека пострадали — их госпитализировали с различными ожогами.

С 21 по 23 октября в регионе объявили три дня траура. В регионе отменили все развлекательные мероприятия, а также приспустили флаги.