Подозреваемого в шпионаже на Украину арестовали

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону принял решение по поводу задержанного накануне военнослужащего ВС России, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Его отправили под арест.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказали в суде. Слова представителя Южного окружного военного суда привело РИА «Новости».

ФСБ задержала военнослужащего по подозрению в шпионаже на Украину. Видео Подробнее

«ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», — подтвердили ранее в ЦОС ФСБ России.

Как считает контрразведка, российский офицер выполнял задания ГУР (Главного управления разведки) Министерства обороны Украины. Шпион целенаправленно собирал сведения военного характера о российских вооруженных силах. По мнению следствия, утечка этих сведений могла нанести ущерб обороноспособности нашей страны.

Эксперты по этому поводу уже заявили, что работа на ГУР МО Украины — это фактически сотрудничество с ЦРУ США. Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал новость о работе россиянина в интересах Украины еще короче: «Не дай бог так оголодать».

ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам государственной измены. Расследование продолжается.