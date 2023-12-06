Эксклюзив 06 декабря 2023, 12:35 Подозреваемого в серии нападений в подъездах поймали в Перми Полиция Перми поймала подозреваемого в нападениях в подъездах домов РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на женщин в Перми. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что 5 декабря в отдел полиции Дзержинского района Перми поступило три обращения о том, что «неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних».

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Полицейские оперативно установили личность и место нахождения предполагаемого преступника.

«Сегодня [6 декабря] оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В настоящее время его опрашивают, выясняются мотивы поступка», — заключили в ГУ МВД.

Местное издание 59.ru обратило внимание, что на пострадавших нападали около жилых домов или в подъездах. В соцсетях появлялись даже конкретные адреса. Авторы сообщения указывали улицы и номера домов — все они находятся в Дзержинском районе.