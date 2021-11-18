Подозреваемого в развращении ребенка депутата из Приморья увезли из суда на скорой

Подозреваемому в педофилии депутату Законодательного собрания Приморского края Артему Самсонову стало плохо в зале суда. Парламентарию вызвали скорую помощь. Из здания его увезли в медучреждение, сообщило РИА «Новости».

Адвокат политика Наталья Касилова сообщила, что конвой якобы не разрешил ей передать подзащитному таблетки, которые должен принимать регулярно, хотя против этого не возражал следователь, уточнило агентство.

Самсонов был задержан накануне. Свою вину он отрицает и в качестве аргумента объявил голодовку. По предварительным данным, задержание связано с событиями 2018 года, произошедшими на базе отдыха во Владивостоке.

В отношении Самсонова было возбуждено уголовное дело по статье о «действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Политика подозревают в том, что на базе отдыха он показывал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и пояснял его назначение.

Накануне депутату тоже становилось плохо во время следственных действий, поэтому к зданию Следственного комитета тоже вызывали скорую помощь.