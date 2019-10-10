Подозреваемого в подготовке взрыва в Крыму арестовали
Россиянин, являющийся членом украинских экстремистских организаций, была задержан после того, как в его гараже было найдено самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Как сообщило РИА «Новости», житель села Орехово Сакского района Приходько планировал совершить подрыв в здании администрации.
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«Суд арестовал подозреваемого жителя республики Крым Олега Приходько на срок два месяца», — сообщили в суде. Приходько будет находиться под стражей до 10 декабря.
ФСБ РФ в городе Саки Республики Крым сообщала о возбуждении уголовного дела по статье об ответственности за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.
У подозреваемого нашли украинский паспорт, и следствие предположило, что он может скрыться. Судья сообщил, что в гараже также обнаружили тротиловую шашку, запал, поражающие элементы и металлический корпус от огнетушителя.
Подозреваемый своей вины не признает, и утверждает, что в гараже занимался производством кованных решеток. Его адвокат заявил, что взрывчатые вещества ему подбросили.