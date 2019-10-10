Подозреваемого в подготовке взрыва в Крыму арестовали

Подозреваемый в подготовке взрыва житель Крыма Олег Приходько был арестован Киевским районным судом Симферополя на два месяца. Его сегодня задержали спецслужбы РФ.

Россиянин, являющийся членом украинских экстремистских организаций, была задержан после того, как в его гараже было найдено самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Как сообщило РИА «Новости», житель села Орехово Сакского района Приходько планировал совершить подрыв в здании администрации.

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«Суд арестовал подозреваемого жителя республики Крым Олега Приходько на срок два месяца», — сообщили в суде. Приходько будет находиться под стражей до 10 декабря.

ФСБ РФ в городе Саки Республики Крым сообщала о возбуждении уголовного дела по статье об ответственности за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

У подозреваемого нашли украинский паспорт, и следствие предположило, что он может скрыться. Судья сообщил, что в гараже также обнаружили тротиловую шашку, запал, поражающие элементы и металлический корпус от огнетушителя.

Подозреваемый своей вины не признает, и утверждает, что в гараже занимался производством кованных решеток. Его адвокат заявил, что взрывчатые вещества ему подбросили.