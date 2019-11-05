Подозреваемого в подготовке теракта в Москве арестовали

«По ходатайству следствия судом в отношении Таланта Онурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 января 2020 года», — сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Она также пояснила, что само заседание состоялось в воскресенье, 3 ноября. Подробности обвинения не известны, однако источник агентства рассказал, что арестованный был сторонником радикального ислама. 30-летний мужчина не только создавал условия для теракта в столице, но и искал соучастников, которые помогут в осуществлении его планов. Источник сообщил, что задержанный искал место, которое заминирует, а также изучал тонкости изготовления самодельных взрывчатых устройств.

Источник также подчеркнул, что воплотить свои планы Онуров не смог «по независящим от него причинам».