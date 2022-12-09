Эксклюзив 09 декабря 2022, 12:45 Подозреваемого в нападении на полицейских в Новошахтинске арестовали на 2 месяца Суд Ростова-на-Дону арестовал фигуранта по делу о стрельбе по полицейским в Новошахтинске

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователей и арестовал на два месяца 31-летнего Павла Николина. Мужчину подозревают по делу о стрельбе по полицейским в Новошахтинске. Об этом сообщили «360» в суде.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2023 года включительно», — отметили в суде.

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Задержанного за стрельбу по полицейским в Новошахтинске сняли на видео. Мужчина открыл огонь из ручного пулемета по полицейским в пригороде Новошахтинска во вторник, 6 декабря. Он ранил одного из сотрудников правоохранительных органов и убежал.

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Полиция задержала подогреваемого в нападении на следующий день в селе Киселево.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пояснил, что стрелок спрятался в заброшенном доме. Позже выяснилось, что задержанный — уроженец другого региона и уже отбывал срок за кражу и разбой.