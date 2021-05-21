Подозреваемого в мошенничестве вычислили ямальские правоохранители

Ямальские правоохранители установили личность мужчины, которого заподозрили в серии мошенничеств. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

За помощью к полицейским обратилось несколько жительниц региона, которые после заказа косметики в интернет-магазине остались без денег и товара, поскольку лжеадминистратор перестал выходить с ними на связь. Сотрудникам угрозыска удалось установить личность вероятного мошенника. Им оказался житель Владимира.