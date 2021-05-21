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    21 мая 2021, 19:41

    Подозреваемого в мошенничестве вычислили ямальские правоохранители

    Артур Блянихов

    Ямальские правоохранители установили личность мужчины, которого заподозрили в серии мошенничеств. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    За помощью к полицейским обратилось несколько жительниц региона, которые после заказа косметики в интернет-магазине остались без денег и товара, поскольку лжеадминистратор перестал выходить с ними на связь. Сотрудникам угрозыска удалось установить личность вероятного мошенника. Им оказался житель Владимира.