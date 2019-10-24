  • Подозреваемого в хищении данных клиентов банков задержали

    24 октября 2019, 16:00

    Екатерина Керсипова

    Человека, который подозревается в хищении персональных данных клиентов разных банков, задержала полиция. Об этом сообщило МВД.

    «В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО Сбербанк», — сказано в сообщении ведомства.

    По предварительным данным, он является сотрудником «Национальной службы взысканий». Правоохранители установили, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131». Настоящее имя предполагаемого преступника не раскрывается.

    За последний месяц в сети несколько раз появлялись базы с личными данными клиентов.