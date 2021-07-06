Подозреваемого в домогательства до ребенка задержали в Ивановской области

История произошла в городе Тейково в Ивановской области. Там мужчину заподозрили в домогательствах до ребенка своей сожительницы. При этом стало известно, что ранее он уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, написал «Царьград».

Мальчик рассказал своей маме, что дядя, который живет с ними в одной квартире, домогается до него. Женщина после заявления ребенка тут же обратилась в полицию.

Как сообщили в следственных органах, с марта по июль 2021 года подозреваемый совершал в отношении малолетнего сына своей сожительницы «иные насильственные действия сексуального характера».

Суд возбудил в отношении мужчины уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый задержан. Его собираются заключить под стражу.