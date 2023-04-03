Общество 03 апреля 2023, 04:51 Подозреваемая в убийстве Татарского купила билеты на дату взрыва в кафе — СМИ 78.ru: у подозреваемой в убийстве Татарского обнаружили авиабилеты на дату взрыва в кафе Телеканал «360»

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Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского приобрела билет на самолет из аэропорта Пулково на дату взрыва в кафе. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник.

Женщина, по данным издания, должна была улететь, но не явилась на посадку. Куда именно намеревалась отправиться подозреваемая не уточняется.

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Мощный взрыв произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Жертвой происшествия стал военный корреспондент Владлен Татарский. В результате взрыва пострадало 30 человек.

В кафе проходил творческий вечер Татарского. По неподтвержденной версии, одна из посетительниц вручила военкору статуэтку, в которой находилось взрывное устройство.

Позже стало известно о задержании жительницы Санкт-Петербурга. У следствия есть основания полагать, что она причастна к взрыву в кафе. По месту жительства подозреваемой прошли обыски. «360» публиковал кадры с места проведения оперативных действий.