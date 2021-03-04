Подозреваемая в избиении блокадницы сиделка не признала свою вину

Сиделка Любовь Анисимова, которую обвинили в избиении блокадницы Евгении Ипполитовой, отправилась домой в Карелию, где останется под подпиской о невыезде. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Своей вины женщина не признала. О причинах появления травм у ее подопечной она сказать не смогла, но не исключила, что пожилая женщина могла упасть с коляски. Источник отметил, что Анисимова уже давно работает помощницей у пожилых людей и никогда не распускала руки.

Собеседник «360» отметил, что Анисимова действительно употребляла алкоголь, но объяснил это попыткой избавиться от озноба. Кроме того, подтвердилось также, что сиделка просила у блокадницы одну тысячу рублей. Сейчас Анисимова раскаивается в содеянном, но вины своей не признает.

Блокадницу Евгению Ипполитову госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье, 28 февраля. Она рассказала, что пострадала от рук своей сиделки, которой дала денег для покупки шампуня, но та вместо этого купила алкоголь. По словам блокадницы, бить ее начали, когда она спросила про сдачу.

На крики пожилой хозяйки квартиры прибежали соседи, но сиделка уже успела забинтовать подопечной травмированную руку. Пришедшие свидетели вызвали полицию и врачей. По словам соседки, сейчас блокадница жалуется на сотрясение мозга и сломанный нос.

Племянница Евгении Ипполитовой рассказала, что сиделка позвонила ей и извинилась за случившееся, но прощать она ее не собирается.