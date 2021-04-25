«Подождал, пока зайдет обычный человек». Водитель маршрутки в Новосибирске отказался везти инвалида

Водители двух маршруток в Новосибирске проигнорировали просьбу людей посадить в салон мужчину-инвалида. Об этом «360» рассказала очевидица Валентина Клюева.

Инвалид полз к маршрутке №17.

«Люди это увидели, попросили водителя остановиться. Тот это обращение проигнорировал. Потом маршрутка №79 проезжала, и люди тоже попросили водителя остановиться, но он подождал, пока зайдет обычный человек, и проехал. В итоге мужчина только потом уехал на автобусе №178», — рассказала местная жительница.

Ранее видео с этим событием попало в группу «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте». Маршрутки не забрали мужчину с остановки «Площадь Калинина». В соцсети написали, что мужчина был трезвым. Некоторые подписчики возмутились поведением водителей. Однако остальные заметили, что автор ролика сам никак не помог инвалиду. На это девушка ответила, что своей съемкой хотела привлечь внимание новосибирцев к проблеме отношения к инвалидам.