27 августа 2023, 23:31
«Подошли и докопались». Полицейские в Одессе запретили подростку петь песни на русском языке
«Страна.ua»: полиция Одессы запретила подростку петь песни на русском языке
Юноша из Одессы на улице исполнил песни Цоя и «Короля и Шута» на руссом языке, чем навлек на себя гнев местной полиции. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Молодой человек находился на Дерибасовской улице, когда к нему подошел патруль и потребовал прекратить исполнять песни. Правоохранители пригрозили, что в следующий раз подойдет «кто-то другой» и разговор сложится иначе.
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«Мы играли „Король и Шут“, песню „Лесник“. Полицейские подошли и докопались. Штрафа не было, предупредили и ушли», — рассказал подросток.
По его словам, до прихода полицейских никто не жаловался на исполнение композиций на русском языке.
Ранее военнослужащего ВСУ выгнали из кафе Белгороде-Днестровском Одесской области из-за его жалоб на русскую музыку. Администратор заведения «послала его на три буквы», обозвала идиотом и провокатором и вместе со своими «друзьями-быками» выставила на улицу.
Одесса
Русский язык
Украина
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