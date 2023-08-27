Общество 27 августа 2023, 23:31 «Подошли и докопались». Полицейские в Одессе запретили подростку петь песни на русском языке «Страна.ua»: полиция Одессы запретила подростку петь песни на русском языке unsplash.com

Читать 360tv в

Юноша из Одессы на улице исполнил песни Цоя и «Короля и Шута» на руссом языке, чем навлек на себя гнев местной полиции. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Молодой человек находился на Дерибасовской улице, когда к нему подошел патруль и потребовал прекратить исполнять песни. Правоохранители пригрозили, что в следующий раз подойдет «кто-то другой» и разговор сложится иначе.

Реклама

«Мы играли „Король и Шут“, песню „Лесник“. Полицейские подошли и докопались. Штрафа не было, предупредили и ушли», — рассказал подросток.

По его словам, до прихода полицейских никто не жаловался на исполнение композиций на русском языке.

Ранее военнослужащего ВСУ выгнали из кафе Белгороде-Днестровском Одесской области из-за его жалоб на русскую музыку. Администратор заведения «послала его на три буквы», обозвала идиотом и провокатором и вместе со своими «друзьями-быками» выставила на улицу.