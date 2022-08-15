Подошел к концу IХ конкурс городской фотографии «Планета Москва»

В российской столице завершился IХ конкурс городской фотографии «Планета Москва».

Конкурс проводился в следующих номинациях: «Народный выбор», «Городской пейзаж», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса». Лучшие фотографы получили за свои произведения призы. Конкурс организовал столичный Департамент градостроительной политики, передает «Вечерняя Москва».

«В конкурсных работах запечатлены уникальные моменты развития города, портреты жителей, красота и гармония архитектуры, и уже сегодня они стали документальной хроникой градостроительных перемен», — обратил внимание заместитель руководителя профильного Департамента Андрей Валуй.