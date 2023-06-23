Общество 23 июня 2023, 13:40 «Подорожник», приуроченный к празднику «Алые паруса», можно будет купить в Петербурге с 24 июня

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В Санкт-Петербурге с 24 июня начнут продажу нового «Подорожника». Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Тираж карт составит 50 тысяч экземпляров. Приобрести их можно будет в течение года во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».

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Выпуск серии был приурочен к традиционному празднику «Алые паруса».