Названы города России с наиболее подорожавшими новостройками

Стоимость квадратного метра в российских новостройках за первые шесть месяцев этого года увеличилась до 109,3 тысячи рублей. Это на 20,9% выше, чем в начале года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Средняя цена квартиры в новом доме на российском рынке за первое полугодие выросла до 5,9 миллиона рублей (+20,2% сначала года).

Список городов с наиболее подорожавшими квартирами в новостройках возглавил Челябинск, где цены выросли на 35,8%. На втором месте расположился Киров с показателем +31,8%. Замкнула тройку Тверь с ростом цен на жилую недвижимость в новых домах 31,6%.

Остальные места разделили Владикавказ (+31,1%), Рязань (+31,1%), Чита (+30,6%), Волжский (+27,7%), Саратов (+27%), Барнаул (+26,8%) и Тольятти (+26,7%).

Цены на квартиры в новостройках Москвы выросли за первое полугодие на 7,7%, в Московской области — на 12,4%, в Санкт-Петербурге — на 13,5%, в Ленинградской области — на 15,9%.

Как пояснили эксперты, рост цен связан с высоким спросом на фоне валютных колебаний в марте. Во втором квартале цены прекратили увеличиваться в связи с сокращением количества потенциальных покупателей.

До конца года специалисты ожидают дальнейшее подорожание в связи с продлением программы льготной ипотеки под 7%, которая приведет к новому повышению интереса к квартирам в новых домах.