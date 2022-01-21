Россияне перечислили подорожавшие продукты

Лидерами списка самых подорожавших продуктов питания за последний месяц, по мнению россиян, стали мясо и птица. О том, что цены на эти продукты выросли, заявили 52% участника опроса Фонда «Общественное мнение».

На втором месте расположились яйца, о повышении цен на которые заявили 48% респондентов. Третье место досталось молоку и молочным продуктам. О подорожании этих товаров заявили 47% участников опроса. На последнем месте в списке продуктов питания, на которые выросли цены, оказался хлеб. На повышение цен указали 43% респондентов.

В список подорожавших товаров непродовольственного сектора участники опроса включили бензин, лекарства и строительные материалы. В опросе приняли участие 1500 человек из 53 регионов.

По данным Росстата, с 11 по 14 января больше всего подорожали макароны и мука — на 0,7 и 0,6% соответственно. Также прибавили 0,5% цены на сахар. При этом подешевели подсолнечное масло (0,1%), мясо кур (0,4) и куриные яйца (1,1%).

Общий рост цен на потребительские товары за неделю составил 0,1%, а с начала января этот показатель увеличился на 0,66%.