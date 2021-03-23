СМИ: бензин в России может подорожать почти на 14%

До конца 2021 года розничным ценам на бензин в России предрекли рост выше инфляции. В худшем случае топливо подорожает на 14%. Развитие такого сценария не исключили и в Счетной палате.

Независимый топливный союз счел недостаточными меры по стабилизации положения дел, которые в настоящее время обсуждают в правительстве РФ. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо НТС председателю правительства Михаилу Мишустину.

Союз предложил кабмину принять дополнительные решения, чтобы стабилизировать рынок. Его представители напомнили, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса. Растет вероятность выхода цен за пределы инфляции — как произошло в 2018 году. Худшим сценарием в НТС назвали угрозу роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год.

Недавний доклад Счетной палаты тоже содержал указание на риски повторения ситуации 2018 года.

Предложений, которые могли бы избежать топливного кризиса в стране, у НТС несколько. Среди них — дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов. Такой подход повысит привлекательность поставок на внутренний рынок.

Кроме того, в союзе указали на необходимость отменить демпфер. Он не сглаживает влияние колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок, а является дестабилизирующим фактором.

Поможет, считают в НТС, и увеличение нормативов обязательных объемов реализации на бирже: до 25% от производства — по бензинам и 15% — по дизелю. Налоговые льготы специалисты предлагают сохранить только выполняющим норматив компаниям.