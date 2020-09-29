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    29 сентября 2020, 02:26

    Аренда квартир в 2021 году может подорожать на 8%

    Александра Каширина

    Цена на арендное жилье в крупных российских городах может вырасти на 8% к лету следующего года. Это происходит на фоне оживления рынка недвижимости после пандемии, начала делового сезона и учебного года.

    Средняя стоимость однокомнатных квартир в больших городах составляет 17,4 тысячи рублей в месяц. Это на 1,1% выше, чем в прошлом месяце, и ниже на 4,1% по сравнению с прошлым годом.

    Как написала газета «Известия» со ссылкой на специалистов по рынку недвижимости, до конца этого года цены могут увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3–4%), а к лету 2021 года — еще на 4–5%.

    При этом спрос на квартиры увеличивается, а арендодатели, которые давали отсрочки и скидки на период пандемии, массово их отменяют, так как, скорее всего, захотят компенсировать за счет арендаторов уменьшение своих доходов.

    Все это реально, если не будут введены ограничительные меры. В противном случае, по мнению участников рынка, квартиры могут упасть в цене.

    Новости SMI.FM