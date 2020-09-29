Аренда квартир в 2021 году может подорожать на 8%
Средняя стоимость однокомнатных квартир в больших городах составляет 17,4 тысячи рублей в месяц. Это на 1,1% выше, чем в прошлом месяце, и ниже на 4,1% по сравнению с прошлым годом.
Как написала газета «Известия» со ссылкой на специалистов по рынку недвижимости, до конца этого года цены могут увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3–4%), а к лету 2021 года — еще на 4–5%.
При этом спрос на квартиры увеличивается, а арендодатели, которые давали отсрочки и скидки на период пандемии, массово их отменяют, так как, скорее всего, захотят компенсировать за счет арендаторов уменьшение своих доходов.
Все это реально, если не будут введены ограничительные меры. В противном случае, по мнению участников рынка, квартиры могут упасть в цене.