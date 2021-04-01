Россиян предупредили о резком подорожании велосипедов

Продавцы импортных велосипедов столкнулись с нехваткой до 70% товаров. Ситуацию осложняет простой некоторых заводов и задержки поставок запчастей. Все это может привести к тому, что велосипеды подорожают на 10-35%.

О дефиците велосипедов некоторых марок рассказал гендиректор магазина CityCycle Владимир Лосинский. Он отметил, что модели, поступившие до апреля, уже выкуплены. Тоже самое касается и велосипедов, которые должны прийти до середины лета. При этом сроки поставок сдвинулись примерно на квартал.

«Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне–июле или даже позже», — привел слова генерального директора «Коммерсант».

Эксперты считают, что одной из причин дефицита велосипедов стал ажиотажный спрос в 2020 году. Тогда колесное транспортное средство стали скупать на фоне пандемии. Дополнительный спрос появился из-за увеличения количества курьеров. Кроме того, ограничительные меры привели к остановке работы некоторых заводов.

Лосинский предупредил, что такая ситуация может увеличить стоимость велосипедов на 10-12% в валюте. При этом многие модели уже стали дороже на 35%, заявил представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев.