Россиян предупредили о скором подорожании очков

Линзы с нулевыми диоптриями исключили из перечня медицинских товаров, которые освобождены от уплаты НДС при ввозе или реализации в России. Не исключено, что из-за подготовленных Минздравом изменений на 10-15% подорожают все очки.

Предложенную министерством инициативу уже начали готовить для рассмотрения в правительстве, рассказал газете «Известия» член координационного совета Оптической ассоциации, совладелец компании «Айкрафт» Вячеслав Валынкин.

Она коснется декоративных линз, защищающих от компьютерного и солнечного излучения, а также антифар. Если поправки примут, то налоговые льготы на линзы с нулевой рефракцией распространяться не будут.

«Это негативно повлияет на рентабельность ритейлеров оптики, в результате компаниям придется переложить издержки на весь товарный ассортимент очков», — заметил эксперт.

Крупные игроки рынка, возможно, решат компенсировать расходы за счет собственной рентабельности. Однако в итоге издержки, скорее всего, переложат на весь товарный ассортимент очков. И они вырастут в цене на 10-15%.