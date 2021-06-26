Подорожание техосмотра части машин спрогнозировали в России

Стоимость технического осмотра подержанных автомобилей может резко подорожать в два раза. Причина — новые требования осмотра ввозимых в Россию машин с пробегом.

«С учетом того, что постоянно растут пошлины и в целом усложняется процесс растаможки машин, негатив автомобилистов к нововведениям будет увеличиваться. <…> Цены на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) вырастут минимум в два раза. Особенно если фотофиксация станет необходимой», — рассказал агентству «Прайм» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Собеседник отметил, что в новых правилах ТО ввозимых иномарок есть плюс: проверять их теперь будут тщательнее. По словам Мигаля, более двух тысяч подержанных машин из 10 тысяч, которые каждый год ввозят на Дальний Восток из Китая и Японии, побывали либо в серьезных ДТП, либо под водой. В России они быстро выходят из строя.

Согласно новым требованиям, с 1 июля ввозимые в РФ подержанные иномарки должны будут проходить очную проверку в испытательных лабораториях, пишет Ura.ru. Проверять такие машины дистанционно больше будет нельзя.