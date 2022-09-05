Общество 05 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Подорожание сигарет из-за использования новой бумаги исключили в России

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Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов заявил, что использование при производстве сигарет бумаги с пониженной воспламеняющейся способностью не отразится на цене сигарет. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он отметил, что специалисты рассчитали дополнительные финансовые затраты, написало РИА ФАН.

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«Они есть, но не критичны. В раскладке на стоимость одной сигареты, они будут настолько минимальны, что на цене практически не скажутся», — сказал Лоскутов.

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Эксперт посоветовал потребителям не переживать по поводу стоимости табачных изделий.

Ранее МЧС и Минздрав предложили проработать применение такого типа бумаги в условиях высоких рисков пожаров, которые возникают из-за курения.

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