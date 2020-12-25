Подорожание салата оливье отметили в Банке России

По словам Набиуллиной, стоимость ингредиентов для двух килограммов оливье по советскому рецепту выросла на 6,8% — с 326 до 348 рублей. Глава Банка России при расчете использовала методику «индекса оливье» Росстата.

В Советском Союзе этого салата всегда готовили много. Для двух килограммов блюда нужно 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 100 граммов лука и 200 граммов майонеза.

Дорожали в этом году не все составляющие любимого салата Набиуллиной. Цены серьезно выросли на картошку и морковку. Рост стоимости салата опередил уровень инфляции в этом году, пишет «Газета.ru».

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали, что салат мимоза в этом году подорожал на 3%. Порция на четырех человек обойдется в 289,75 рубля. Чтобы приготовить еще один популярный в нашей стране салат, нужно купить майонез, морковь, лук, сыр, яйца и рыбные консервы. Последняя позиция самая дорогая.