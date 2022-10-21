Эксперт Холод рассказал, изменятся ли цены на продукты | 360°

Общество 21 октября 2022, 14:11 Эксперт Холод рассказал, изменятся ли цены на продукты Экономист Холод: картошка может подорожать, капуста будет в цене стабильна

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Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в разговоре с изданием «Аргументы и факты» рассказал, какие продукты в ближайшее время могут вырасти в цене.

В первую очередь, эксперт обратил внимание россиян на мясо птицы. По его словам, вырастут цены, прежде всего, на курятину.

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«Спрос на говядину, свинину и рыбу будет вымываться, но вырастет спрос на птицу, прежде всего на курятину», — сказал Холод.

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Он также предрек повышение цен на картофель. Капуста и свекла, напротив, будут сохранять тот же ценовой диапазон.

«Картошка может подорожать, капуста будет в цене стабильна, она подешевела и может такой же остаться, со свеклой, видимо, будет то же, что и с капустой», — резюмировал экономист.