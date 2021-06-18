Подорожание красной икры на 30% спрогнозировали в России

В России в этом году красной икры будет в достаточном количестве. Однако цены все равно могут вырасти на 30%. Таким мнением поделился руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Общий объем красной икры, добытой в лососевую путину 2021 года, составит порядка 18 тысяч тонн. Это вполне удовлетворяет внутренний спрос, который колеблется на уровне 12–15 тысяч тонн ежегодно. Однако цены уже пошли вверх», — процитировал «Интерфакс» слова Савельева.

Эксперт добавил, что этот тренд сохранится. К осени розничные цены могут вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом. Например, в Петропавловске-Камчатском цены уже поднялись до 6,5 тысячи рублей за килограмм икры чавычи. За игру кижуча просят по 5,8 тысячи рублей за килограмм. Савельев назвал такие цены спекулятивными. По его мнению, они связаны с путиной, которая началась лишь 1 июня.

По прогнозам эксперта, корректировка цен наступит к середине июля. Но снижение цены будет незначительным. Сейчас замечен дефицит свежей красной икры в Москве и Санкт-Петербурге.