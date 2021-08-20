Подорожание гробов в России объяснили ростом цен на сырье

Похоронная атрибутика действительно подорожала в России. Это последствия роста цен на сырье и материалы, из которых их производят, объяснил «360» глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

«Стоимость [гробов и крестов] действительно выросла. Это следствие подорожания материалов, банально сырья, из которого производят изделия. Это касается не только гробов. Это [касается] почти всей [похоронной] атрибутики. Просто процент подорожания разный, потому что в стране материалы абсолютно все подорожали. Металл где-то в три раза, камень — это 10-30%. Соответственно, древесина, мебельные щиты, то, из чего делаются гробы, это где-то порядка 50%», — рассказал Болтунов.

Глава похоронных домов отметил, что раньше себестоимость среднего гроба составляла семь тысяч рублей и продавали его в районе 10 тысяч рублей. Сейчас его закупочная цена превысила девять тысяч рублей. По словам собеседника, особенно взлетели цены на кладбищенские ограды из-за резкого подорожания металла. Он подчеркнул, что в конце прошлого года килограмм обработанного металла стоил порядка 80 рублей, теперь за него просят более 200 рублей.

Собеседник затруднился точно ответить на вопрос о причинах подорожания сырья и отметил влияние на ценообразование ситуации с пошлинами и общемировых проблем. Болтунов вспомнил, что подобное резкое подорожание ритуальной атрибутики было 10 лет назад на фоне скачка курсов евро и доллара, однако сегодняшняя ситуация еще жестче.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на производителей похоронной продукции сообщило о повышении цен на ритуальные товары до 60%.