Гречка, хлеб и сахар подорожали в России

Первая неделя ноября в России охарактеризовалась резким ростом цен на ряд продуктов. Подорожали в том числе гречка, хлеб и сахар. Больше стали стоить и куриные яйца.

Со 2 по 8 ноября гречневая крупа выросла в цене на 1,3%, сообщили в пресс-службе Росстата. Макароны подорожали на 0,9%, ржаной хлеб и сычужные сыры — на 0,7%.

На 0,6% больше пришлось платить за сливочное масло, сметану, вермишель и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, а также за рис.

Жирный творог оказался дороже на 0,5%. Молоко, сосиски, сардельки, черный чай и пшеничная мука — на 0,4%. Цены на пшено, обеды в столовых, кафе и закусочных, за исключением столовых на предприятиях, выросли на 0,3%. Незначительно подорожали маргарин, фруктовые консервы для детского питания, печенье, баранина, различные колбасы и соль.

За последнюю неделю октября в России незначительно выросла стоимость огурцов, помидоров и картофеля. Лук, морковь и яблоки, наоборот, подешевели.