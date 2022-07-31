В этом году из-за роста цен и проблем с поставками шеф-поварам российских ресторанов и кафе приходится гораздо чаще обычного обновлять меню. От некоторых блюд пришлось отказаться, некоторые — заменить другими, рассказали рестораторы РБК.

В сети семейных кафе «Андерсон» за полгода меню обновилось рекордное количество раз. Из него убрали «блюда, которые приносили убытки»: пармскую ветчину, бобы эдамаме, помидоры черри и салат «Романо» (везде, кроме «Цезаря»). Вместо лосося, сибаса и дорадо в блюда стали добавлять российскую рыбу из Мурманска, Карелии и с Дальнего Востока. Отказаться пока пришлось от картофеля «Улыбка», который использовался для приготовления любимой детьми закуски из картофеля, рисовых хлопьев и специй, однако ушел с рынка.

Из меню ресторана Savva исчез тунец из Индонезии: продукт вырос в цене более чем вдвое. В японских ресторанах угорь стали заменять кларием угревидным.

В винном ресторане Grand Cru отметили деятикратное подорожание хрена — его везли из Германии.

Есть небольшие проблемы с поставками ягод — в сезон кондитеры обычно используют отечественный продукт, а а сентября по апрель — импортный. Если в десертах заменить ягоды замороженными, блюда станут не такими вкусными.

И это не единственный случай, когда из-за проблем с ценами и поставками может пострадать вкус. Например, основатель проекта «#Шефифермер» в Новосибирске Юлия Литвиненко посетовала на то, что листовые салаты сейчас пытаются заменить «чем-то похожим», а итоге «вкусовые качества в десятки раз хуже».