Подопечные дома престарелых под Саратовом остались без присмотра

Причина — многочисленные нарушения: несоблюдение требований пожарной безопасности, антисанитария на кухне, неправильное хранение лекарства.

Прокуратура организовала в учреждении проверку после жалобы дочери одного из пенсионеров. Ее отец заразился там чесоткой. После суд вынес решение, в связи с этим приставы попытались закрыть дом престарелых. Однако им этого не удалось, поскольку к приезду должностных лиц в пансионате оставались постояльцы. При этом большая часть персонала и руководство покинули учреждение. За пожилыми людьми присматривали двое сотрудников.

«Ухода никакого нет, отсутствие администрации, люди просто без присмотра», — рассказал начальник отделения судебных приставов Волжского района Саратова Карен Петросян.

Вскоре сотрудники ФССП свяжутся с представителями социальной защиты и администрацией, чтобы найти пенсионерам новое место жительства. В перевозке обещал посодействовать областной Минздрав. Однако пока что 15 пациентов, среди которых есть и лежачие, вынуждены жить практически без ухода.